Степанакерт, 7 декабря, 2015, 13:46 — ИА Регнум. В Нагорно-Карабахской Республике отметили 27-ую годовщину Спитакского землетрясения в Армении. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Утром 7 декабря президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян, руководство и члены парламента и правительства республики, представители командования Армии обороны НКР, коллективы министерств и ведомств, учреждений, организаций и учебных заведений посетили Степанакертский мемориальный комплекс и возложили венки и цветы к памятнику безвинным жертвам землетрясения.

Служители Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви во главе с предводителем епархии архиепископом Паргевом Мартиросяном отслужили траурный молебен.