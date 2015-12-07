Москва, 7 декабря, 2015, 13:41 — ИА Регнум. Сотрудники Останкинской межрайонной прокуратуры 7 декабря проводят проверку телеканала «Дождь», сообщает на своей странице в Twitter гендиректор канала Наталья Синдеева.

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Синдеева опубликовала скан уведомления прокуратуры, в котором говорится, что проверка проводится на соответствие деятельности СМИ законодательству о противодействии экстремизму, терроризму, а также трудовому законодательству.

Проверка начата на основании обращения граждан, говорится в уведомлении. Прокуратура потребовала предоставить штатное расписание, заверенные копии договора аренды помещения, положение об оплате труда и другие документы.