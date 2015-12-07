Санкт-Петербург, 7 декабря, 2015, 13:25 — ИА Регнум. Северный морской путь (СМП) необходимо сделать «круглогодичным и всесезонным», заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на пленарном заседании международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Для этого у нас есть все технологические возможности», — подчеркнул Рогозин. Говоря о преимуществах арктической трассы по сравнению с другими маршрутами доставки грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, он подчеркнул, что Северный морской путь в два раза короче и «там нет сомалийских пиратов». «Комплексное развитие СМП позволит обеспечить безопасную транспортировку собственных и партнерских грузов вне зависимости от внешнеполитической обстановки», — отметил вице-премьер.

Также в своем выступлении Рогозин отметил важность проекта «Белкомур», «который выведет на СМП продукцию Урала» и позволит загрузить северную трассу. Вице-премьер напомнил, что интерес к «Белкомуру» сегодня проявляют китайские партнеры. «Мы не исключаем, что здесь может произойти совмещение их (Китая — прим. ИА REGNUM ) интересов по развитию экономического «Шелкового пути», — заявил Дмитрий Рогозин. По его словам, российская сторона предложила китайским компаниям участвовать в проектах развития железных дорог для подвоза грузов к портам СМП.

«Теперь можно говорить, что это будет не просто экономический «Шелковый путь», а прохладный, холодный «Шелковый путь». Думаю, он скоро наполнится реальным содержанием», — подчеркнул вице-премьер.

Отметим, что китайские инвесторы заинтересованы в российских «арктических» проектах. В начале сентября в Пекине (КНР) между Китаем и Россией было подписано соглашение о совместной реализации проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур». Предполагается, что китайская компания «Poly Technologies, Inc» станет генеральным подрядчиком проекта: примет участие в финансировании, проектировании и строительстве новых участков (712 километров магистрали) и модернизации действующих отрезков (449 километров железной дороги). Кроме того, в августе представители «Poly Technologies, Inc» посетили с визитом Архангельскую область, чтобы оценить перспективы проекта строительства глубоководного района Архангельского морского порта.

Напомним также, что проект «Белкомур» — это запуск железнодорожного сообщения по маршруту Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермь) общей протяженностью около 1 тыс. 155 км. Магистраль по кратчайшему маршруту должна связать промышленный Урал с северными территориями и морскими портами Мурманска и Архангельска, став альтернативным транспортным соединением Урала с портами Баренцева и Белого морей. «Белкомур» состоит из двух участков: северного (проходит по территории Архангельской области и Республики Коми) и южного (от Сыктывкара по территории Республики Коми и Пермского края).

Северный морской путь (СМП) — это главная российская морская коммуникация в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км). Обьемы перевозок по СМП за 2014 год выросли на 31,6% по сравнению с 2013 годом и составили 3,7 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценкам российской транспортной компании «Совфрахт», которая осуществляет, в том числе и перевозки по СМП, экономия при проходе по трассе Севморпути из Европы в Азию и обратно составляет до 35%.

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