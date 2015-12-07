Барнаул, 7 декабря, 2015, 13:25 — ИА Регнум. Не автомобилисты, алтайские коммунисты провели в Барнауле митинг против введения платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам. Хотя изначально было заявлено, что в акции примут участие около 500 человек, реальных участников было вполовину меньше. А представителей Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков набралось, от силы, 50 человек.

Илья Климентьев В Барнауле митинг дальнобойщиков провели коммунисты

Под красные флаги и транспаранты на площади Ветеранов стали около 200 коммунистов. Представители КПРФ явно использовали митинг дальнобойщиков для «засветки» своей партии. К лозунгам «Поборы на дорогах — рост цен на товары», «Дороже дороги — дороже продукты», «Не душите малый бизнес» добавили транспаранты про рост цен, про управляющие компании, а еще свои избитые «Пролетарии всех стран соединяйтесь», «Путин, Медведев — в отставку».

«Митинг потребовал от депутатов и председателя Алтайского Краевого Законодательного Собрания Лоора И.И.: Провести на очередной сессии «Депутатские слушания» о взимании платы за проезд по федеральным трассам большегрузов, поддержать справедливые требования дальнобойщиков Алтайского края и обратиться в Правительство РФ, Государственную Думу ФС РФ и Президенту РФ Путину В.В. с требованиями отмены пресловутого постановления Правительства РФ № 504», — говорится в заявлении КПРФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уж месяц на дорогах страны и на страницах СМИ идёт настоящая борьба с «Платоном». Организована она профсоюзами, некоторыми экономистами, общественными и политическими деятелями.

«Причины для недовольства существуют, и это — претензии как к самой работе системы «Платон», так и к сотрудничеству государства и частной компании», — такое мнение в статье «Платон» — зачем чёрта малюют» на ИА REGNUM высказал корреспондент Максим Рева.

Он также привел доводы об абсурдности «экономических страшилок» по поводу значительного увеличения цен на продукты.

«Разделим 3,373 тыс. рублей на 20 тыс. пакетов молока и получим, что стоимость условного 100-рублёвого пакета молока увеличилась всего не на 1,7 рублей, а на 0,17 рублей, но и в этих 17 копейках учтены расходы и по транспортировке, и новый дорожный сбор. Сам же дорожный сбор увеличит стоимость условного 100-рублёвого пакета молока всего на (373/20 000) 0,018 рублей или, чтобы более понятно, — на 1,8 копейку!», — отмечает Максим Рева.

По его мнению, в протестных акциях не участвуют водители крупных компаний или компаний, у которых достаточно серьёзные долгосрочные контракты.

«В этих компаниях все бумаги и бухгалтерия, как правило, в полном порядке, отсутствует чёрный нал или какая-то нелегальная деятельность по перевозке грузов. На машины и на водителей оформлены все необходимые документы. С другой стороны, мелкие транспортные конторы и дальнобойщики-одиночки стараются заработать и сэкономить на всём. У них зачастую не оформлены необходимые документы, часто они выполняют нелегальные рейсы и получают за свою работу наличными. Как раз таким «серым» перевозчикам введение системы «Платон» невыгодно, так как угрожает их нелегальным заработкам», — пишет Максим Рева.

Вероятно этим обстоятельством можно объяснить «молчание» руководителя межрегионального автомобильного профсоюза (ЦС МПВП) — Александра Котова, который уже не первую неделю игнорирует стремление корреспондентов ИА REGNUM c ним пообщаться.

«Складывается впечатление, что некто проводит репетицию по организации паники в обществе, манипуляции рабочими и профсоюзными организациями и перекрытием основных автострад с целью блокады крупнейших город России и, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга», — заключил Максим Рева.