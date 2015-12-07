Калининград, 7 декабря, 2015, 13:07 — ИА Регнум. Запрет импорта куриного фарша из Турции повлечёт удорожание колбас низко-ценового сегмента. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил генеральный директор калининградского мясокомбината «Гвардейский» Алексей Стрелецкий.

shkolazhizni.ru Колбаса

ИА REGNUM: На минувшей неделе региональный министр сельского хозяйства Сергей Лютаревич заявил о проблемах, возникших на мясокомбинатах Калининградской области, из-за запрета импорта турецкого куриного фарша. По словам министра, «почти все предприятия сегодня работают на этом продукте». Это без малого 11 тыс. тонн в год. Скажите, что вы делаете из куриного фарша?

Куриный фарш используется для выработки колбас низко-ценового сегмента. Это самая дешёвая основа для колбас. К сожалению, данный фарш в России не производят в должном объёме из-за технологии производства. В течение последних десяти лет мы вынуждены были закупать этот товар за границей. Обычно это была Европа. Потом она закрылась из-за санкций. Осталась Турция. Сейчас закрылась и она.

ИА REGNUM: Как вы будете выкручиваться?

Единственная страна, которая производит в больших объёмах куриный фарш — Бразилия. Но там всего два поставщика, которым разрешено экспортировать товар на Российскую Федерацию. Как вы думаете, как бразильцы поведут себя сейчас?

ИА REGNUM: Увеличат стоимость сырья.

Логично. Мы прогнозируем, что из-за отсутствия турецкого фарша на российском рынке вырастет цена на бразильский аналог и соответственно уже на готовую продукцию. И я сейчас говорю не о нашем Гвардейском мясокомбинате, а о практически всех российских мясоперерабатывающих предприятиях, потому что ситуация одинаковая по всей стране.

ИА REGNUM: И тогда дешёвая колбаса выйдет в копеечку…

Корректнее говорить о волнообразном скачке цен. Мы надеемся, что российское правительство в ближайшее время начнёт поиск альтернативных путей. Откроют другие заводы. На это уйдёт два-три месяца. То есть через это время цена должна возвратиться в нормальное русло. Мы же видим, что покупательная способность и так подает. Люди всё меньше покупают продукцию, в связи с чем наше предприятие реально находится в рамках выживания.

ИА REGNUM: Но есть, по-моему, свет в конце туннеля. Министр Лютаревич обнадёжил, что в 2016 году планируется закладка более 20 птичников, и уже через год регион сможет обеспечить себя куриным фаршем.

Относительно местного сырья мы однозначно «за», но я бы посмотрел на эту проблему под другим углом. Смотрите, мы — старейший мясокомбинат Калининградской области (предприятие создано в 1946 году на базе Тапиауской бойни, основанной немцами в 1897 году. — ИА REGNUM), работаем сегодня — вдумайтесь, пожалуйста! — на привозной свинине. Везём её из Воронежа, Белгорода, Рязани и других российских городов. В то же время в Калининградской области есть свои мощности, то же свиноводство в Правдинском районе, расположенном по соседству с нами (речь идёт о предприятии со скандинавским капиталом АО «Правдинское Свино Производство». — ИА REGNUM). Но они отправляют свою продукцию, в частности, в Мурманск. Понятно, что это вопросы контрактных обязательств, но мы, доставляя свинину из российских городов через границу, уже имеем транспортное плечо +7, +8 рублей на килограмм. И — никаких преференций.