Вильнюс, 7 декабря, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Литва планирует в 2016 году принять на реабилитацию 50 военных, раненных в ходе конфликта на востоке Украины. «В следующем году планируется продолжить программу реабилитации украинских военных. В январе должны прибыть первые раненые, за год планируется принять 50 военных», — сказала сегодня, 7 декабря, литовскому агентству BNS представитель Министерства обороны Аста Галдикайте.

Софья Уранова. Военная медсестра

24 ноября в Литву прибыли четверо украинских военных, их реабилитация продлится до 22 декабря в центре реабилитации военных в Друскининкай.

Таким образом выполнено соглашение Украины и Литвы о приеме 50 военных на реабилитационное лечение в 2015 году. В то же время Литва финансировала лечение 43 украинских военных и гражданских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва оказывает всевозможную, в том числе и военную, помощь официальному Киеву. Литовские военные инструкторы обучают украинских солдат как на Украине, так и в Литве.