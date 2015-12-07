Омск, 7 декабря, 2015, 12:47 — ИА Регнум. Синоптики Обь-Иртышского УГМС с 4 декабря наблюдают за поведением циклонов, образовавшихся над северо-востоком Атлантики. По словам специалистов, обширные циклоны быстро перемещаются на восток, обеспечивая очень ветреную, неблагоприятную погоду на значительной территории, и уже завтра один из них достигнет территории Омской области.

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Как сообщили ИА REGNUM региональные синоптики, с 8 декабря повсеместно на территории Омска и области будет идти снег, мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах — метель, гололедные явления, налипание снега на линии электропередачи. Ветер южный, юго-западный 9−14 м/с, по территории порывы ветра могут достигать 19−24 м/с. Температура сегодняшней ночью — 2, — 7, днем — 3, +2 градуса. В Омске завтра днем — 1,+1 градус.

Уточняется, что 9 декабря в Омске и Омской области сохранится неблагоприятная погода: небольшой, местами умеренный, снег, метель, на дорогах — снежные заносы, снежный накат, гололедица. С 10 декабря — ослабления неблагоприятных явлений и понижение температуры воздуха.

При этом мэр города Вячеслав Двораковский сегодня, 7 декабря, доложил о полной готовности к изменениям погоды. После аппаратного совещания он заверил, что последствия снегопада в этот раз ликвидируют в кратчайшие сроки.

«Весь потенциал, которым мы располагаем, готов полностью. В зависимости от того, как будут проявляться погодные явления, они вступают в работу. Если уж нас совсем, что называется, будет засыпать снегом, то будем привлекать, как в прошлом году, предприятия, будем привлекать областные организации, чтобы как можно быстрее устранить последствия», — цитирует Двораковского ГТРК «Омск».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске рекордное количество снега выпало 21−22 октября. В городе образовались многокилометровые пробки. Также снежная буря бушевала в ряде районов области. Ситуация с уборкой снега на улицах Омска стала предметом обсуждения на совещании с главой региона Виктором Назаровым, которое прошло 26 октября. По мнению губернатора, городские службы были не готовы к снегопаду.

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А в декабре стало известно, что мэрия уже второй год не заключает договор с Обь-Иртышским УГМС на получение специализированной гидрометинформации. Начальник управления Сергей Иванов рассказал, чторанее этот договор заключался ежегодно, и городские власти платили за необходимую им информацию порядка 300 тысяч рублей. В городском департаменте информационной политики ИА REGNUM тогда сообщили, что обо всех изменениях погоды, о которых необходимо знать, администрация информируется бесплатно.

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