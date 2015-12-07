Вильнюс, 7 декабря, 2015, 12:17 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 7 декабря, открыла в Вильнюсе единственную в Прибалтике лабораторию Thermo Fisher Scientific, которая проводит исследования в области борьбы с раком, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента Литвы.

absoluttv.ru Лаборатория

Производимые в лаборатории продукты будут использоваться при развитии новых технологий лечения онкологических заболеваний и откроют новый этап в литовской науке.

Thermo Fisher Scientific — лидер на рынке биотехнологий и крупнейшая в мире компания, создающая продукты для науки. В лабораторию в Литве компания инвестировала 6,4 млн евро.