Саратов, 7 декабря, 2015, 11:34 — ИА Регнум. С приближением выборов в Госдуму и городскую думу Саратова власти все ближе к народу, на этот раз чаяния граждан о дороговизне на сельхозярмарке на Театральной площади в областном центре вызвали реакцию руководства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Михайлович Кустодиев. Ярмарка. 1906

Сельхозярмарки на Театральной площади Саратова традиционно проходит по субботам, и являются плодом административного ресурса, по разнарядке которого съезжаются сельхозпроизводители со всей области. Они пользуется большой популярностью саратовцев, которые рассчитывают, что купят продукты по ценам от сельхозпроизводителей, а значит ниже, чем в сетевых магазинах. Однако, как отмечают наблюдатели, цены для бедных слоев населения, кусаются и здесь, поскольку сельхозпроизводители пытаются хоть как-то покрыть свои расходы.

В минувшую субботу, 5 декабря, по подсчетам чиновников, на ярмарке было организовано 345 торговых точек со всех муниципальных районов. Широко был представлен ассортимент мясной продукции (115 точек), овощей и фруктов (87 точек), морской и речной рыбы (22 точки). Особым спросом у покупателей пользовалась продукция 7 птицефабрик региона. В достаточном количестве были представлены яблоки из Саратовского, Хвалынского, Аткарского и других районов области по цене от 30 рублей за один килограмм.

Еще одно событие, которое ознаменовало этот день, — появление губернатора Валерия Радаева возле торговых рядов. Покупатели пожаловались ему на высокую цену на морскую рыбу. По их словам, на ряде коммерческих рынков и в сетевых магазинах цены на неё зачастую дешевле. При этом саратовцы попросили главу региона расширить ассортимент речной рыбы, которая пользуется большим спросом.

Губернатор сообщил народу, что цены на морскую рыбу полностью зависят от договорённостей с поставщиками, и в каждом конкретном случае определяются индивидуально. В тоже время пообещал увеличить на ярмарке число торговых точек, торгующих речной и прудовой рыбой, цена на которую ужу сравнялась, по замечаниям жителей, со стоимостью мяса.

Граждане также обратились к Валерию Радаеву с жалобой на высокую цену яйца, а также на небольшое число точек, которые торгуют этой продукцией. На что министр сельского хозяйства области Татьяна Кравецва отметила, что цены на яичную продукцию находится в диапазоне от 38 до 54 рублей за десяток. «Главная задача — чтобы у людей всегда был выбор качественной продукции, доступной для любого кошелька. Но если кто-то необоснованно завышает цены — его поправят», — пообещал электорату губернатор.

В этой связи стоит отметить, что пару недель назад дороговизна на главной сельхозярмарке Саратова — на Театральной площади — вызвала негодование у главы города Олега Грищенко, имеющего намерение стать депутатом Госдумы в 2016 году.

«Сплошное безобразие — именно так можно охарактеризовать цены на прошедшей ярмарке на Театральной площади, — заявил он гражданам. — Я сам был там в эту субботу и говорил с возмущенными людьми, которые рассказывали о завышенной стоимости продуктов, о том, что продавцы при приближении проверяющих меняют таблички с высокой ценой на более низкую. Затем стоимость продуктов снова повышается. С такими ценами у нас получается не народная ярмарка, а просто торговля по рыночным ценам».

По словам Грищенко, в случае выявления фактов завышения цен должны приниматься жесткие меры, вплоть до закрытия ярмарки на главной площади Саратова. Судя по рейду губернатора в минувшую субботу «безобразия» продолжаются.

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