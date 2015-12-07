Вашингтон, 7 декабря, 2015, 11:29 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал экстренное обращение главы Белого дома Барака Обамы к нации.

@realDonaldTrump

В своем микроблоге в соцсети Twitter республиканец Трамп написал, что США срочно нужен «новый президент». «Это всё, что есть? Нам нужен новый президент — срочно!», — написал медиа-магнат.

Недовольство Трампа вызвало предложение Обамы, в котором он призвал конгресс ограничить продажу автоматического оружия после теракта в Сан-Бернардино, который унес жизни 14 человек.