Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2015, 11:22 — ИА Регнум. Власти штата Калифорния арестовали женщину, которая закопала заживо своего ребенка возле велосипедной тропы в Лос-Анджелесе, сообщает Associated Press.

scientias.nl Новорожденный

По словам окружного шерифа Боба Буза, ее имя и обстоятельствах ареста будут сообщены на пресс-конференции 7 декабря. Ребенка обнаружили две девушки, которые 27 ноября гуляли по велосипедной тропе в Комптоне.

Малыша возрастом всего сутки госпитализировали, его состояние стабильное.