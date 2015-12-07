Москва, 7 декабря, 2015, 11:10 — ИА Регнум. Москва заключила 51 госконтракт с частными перевозчиками, которые в 2016 году начнут перевозить пассажиров по городским маршрутам на подряде у города. В целом, предстоит заключить 63 таких контракта на общую сумму 38 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые московские маршрутки

Все лоты на обслуживание маршрутов в настоящее время уже выставлены на торги, уточнили в ведомстве. Как отметил руководитель департамента Максим Ликсутов, Москва выделила на проект развития новой модели перевозок 52 млрд рублей, которые будут выплачиваться перевозчикам в течение пяти лет.

Все операторы должны будут выйти на маршруты и начать работать по новым правилам в течение первого полугодия 2016 года. Компаниям-нарушителям будут начисляться так называемые штрафные баллы, которые впоследствии будут влиять на их доход, подчеркнул Ликсутов. В числе таких почти нарушений, пояснил он: неисправности, нарушения расписания, ПДД, уход от маршрутов или взимание платы без выдачи билетов. Штрафные баллы также будут начислять за неопрятный вид, грязь и ржавчину в салоне.