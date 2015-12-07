Вашингтон, 7 декабря, 2015, 10:46 — ИА Регнум. Бывших операторов боевых беспилотников (БПЛА), раскрывших детали секретной военной программы администрации Барака Обамы, преследуют в США.

Позор Америки. 1968. Советский плакат

Как рассказывают разоблачители, силовики США воспитывали в них желание нажимать на кнопку пуска, а убийство детей не воспринимать всерьёз. Чтобы уйти от реальности, сотрудники принимали наркотики и алкоголь прямо на рабочем месте.

Администрация Обамы уже инициировала судебные разбирательства против 8 человек в соответствии с законом «О шпионаже». Это получило название беспрецедентной войны с разоблачителями.

Как сообщает Russian.rt.com, бывшие операторы БПЛА получили тюремные сроки общей продолжительностью в 751 месяц.

Кроме того, власти США заморозили банковские счета некоторых госслужащих США, раскрывших детали «ужасающей» программы.

Отметим, что бывшие операторы считают, что убийство мирных жителей способствует росту терроризма, поскольку жаждущие возмездия люди восприимчивы к радикальным идеям.