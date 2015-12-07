Москва, 7 декабря, 2015, 10:42 — ИА Регнум. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что со второй половины 2016 года нефтяные котировки вернутся к положительной динамике.

all.biz Нефть

По его словам, так считают и многие финансовые аналитики. Высокая волатильность продлится еще два-три квартала, а потом «цены на нефть вернутся к позитивной динамике с меньшей волатильностью», сказал министр.

Улюкаев назвал среднегодовой прогноз $50 за баррель вполне обоснованным.