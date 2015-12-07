Москва, 7 декабря, 2015, 10:34 — ИА Регнум. Де-юре выступление президента есть послание Федеральному Собранию, но, очевидно, де-факто число адресатов намного шире. Это не только органы государственной власти и даже не только граждане нашей страны. Та сила и убедительность, с которой В. Путин озвучил свое послание, явно показывает, что, помимо прочего, он обращается и к жителям других государств. И на этот аспект хотелось бы обратить особое внимание. Об этом заявил профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Галанов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM текст послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

www.rea.ru Профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Галанов

«Понятно, что содержание послания в самых разнообразных формах будет доведено до всех заинтересованных лиц внутри страны и так или иначе станет известным каждому сознательному российскому гражданину. Это не вызывает никаких вопросов. Проблема, требующая пристального внимания, на наш взгляд, заключается в том, чтобы данное послание было правильным образом донесено и до многочисленной зарубежной аудитории. Будем исходить из того, что российская власть в этом действительно заинтересована, что особенно касается той части послания, которая посвящена внешней политике страны. Заданное В. Путиным направление поможет нам найти среди других государств союзников по духу и установить с ними соответствующие партнерские отношения, а это вряд ли можно считать малозначимым для страны. Тем более что именно здесь и заключается истинная возможность сворачивания тех конфронтаций, которые сейчас имеют место в отношениях России с США, ЕС и другими странами.

Чтобы послание президента могло служить обозначенным выше международным целям, необходимо решить несколько задач. Во-первых, текст следовало бы перевести силами российских переводчиков на наиболее используемые языки мира. И здесь можно выделить два момента. С одной стороны, когда такие переводы делаются иноязычными лингвистами, теряется специфика, которую понимают только носители языка и жители страны. Никто в США, ЕС и т.д. не будет искать хорошо знающего Россию переводчика, чтобы сделать текст обращения к парламенту или любого другого документа наиболее близким оригиналу. С другой стороны, очевидно, что на переводимый материал будет накладываться восприятие лингвиста (а возможно, и доминирующие в обществе настроения по отношению к обсуждаемым проблемам), следовательно, не стоит перекладывать задачу перевода на плечи тех, кто может быть настроен к нашей стране априори негативно.

Вторая важнейшая задача — осуществить «доставку» данного послания до широкой мировой общественности. Сначала необходимо рассказать о самом факте существования данного обращения президента к парламенту, для чего стоит неоднократно упоминать о нем в средствах массовой информации на протяжении достаточно долгого времени. Затем можно попытаться разместить (в том числе и на платной основе) самые существенные выдержки в наиболее читаемых национальных газетах с указанием сайтов, где можно ознакомиться с полной версией обращения на соответствующем языке. Таким образом, мы еще раз приходим к обязательности перевода послания на разные языки, а также размещения его в Интернете, так чтобы текст был доступен всем желающим.

Кроме того, обращение президента можно было бы издать на разных языках небольшими брошюрами и передать их в российские культурные центры за рубежом, чтобы они распространяли тираж среди местного населения. Наконец, публикации текста посланий на соответствующих языках следовало бы разослать видным мировым политическим, общественным и культурным деятелям. Особый упор следует сделать на работу с наиболее заинтересованными в борьбе с мировым терроризмом государствами, а также с вовлеченными в военные действия, такими как Сирия, Ирак, Иран, Турция и другие», — высказал свое мнение Галанов.

«Конечно, распространение послания президента по странам мира не станет решающим фактором, благодаря которому Россия сможет мгновенно выстроить дружественные отношения со своими нынешними противниками. Однако почему бы не воспользоваться опытом других государств в части своего продвижения в глазах общественности для занятия более прочной политической ниши.

Думается, что, помимо прочего, соответствующие российские государственные структуры должны взять на вооружение сам подход и осознать необходимость доведения полноценных, правдивых и актуальных сведений о России и ее политике до мирового сообщества. Нужно, чтобы информирование жителей других государств о том, что происходит в России, о ее целях и действиях было правильно организовано и осуществлялось на систематической основе. Причем ответственными за этот процесс должны быть видные люди и организации не только России, но и других государств», — резюмировал эксперт.