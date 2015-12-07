Москва, 7 декабря, 2015, 10:27 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля снижается к доллару США и евро, свидетельствуют данные торгов 7 декабря.

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В ходе торгов на Московской бирже к 10:24 мск евро вырос к предыдущему закрытию на 41,40 копейки до 74,4740 рубля. Единая европейская валюта опускалась до минимума в 74,4040 рубля, максимальная отметка составила 74,6550 рубля.

К этому времени биржевой курс доллара США увеличился на 36,90 копеек — до 68,5040 рубля. Американская валюта за первые полчаса торгов достигала максимальной отметки в 68,6810 рубля, минимальной — в 68,4100 рубля.