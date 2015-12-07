Даллас, США, 7 декабря, 2015, 10:21 — ИА Регнум. Сирийских беженцев примут в штате Техас (США): руководство штата облегчило условия приема переселенцев после судебного разбирательства с федеральным правительством и Международным комитетом спасения, сообщает Associated Press.

keranews.org Надпись «Беженцы, добро пожаловать» на флаге штата Техас

Двенадцать сирийцев, в том числе шесть детей, прибудут в Даллас и Хьюстон 7 декабря, где они встретятся со своими родственниками, уже переселенными в Техас.

Еще девять беженцев прибудет 10 декабря в Хьюстон.

Ранее губернаторы около 30 американских штатов заявили, что они не желают принимать беженцев, поскольку те могут представлять опасность. Отмечается, что ни один штат не противодействовал приему переселенцев так, как Техас.

Несмотря на то, что до парижских терактов в штате Техас было размещено 250 граждан Сирии, власти штата подали в суд на федеральное правительство и Международный комитет спасения с требованием запретить дальнейшее размещение переселенцев из Сирии на своей территории.