Брянск, 7 декабря, 2015, 10:21 — ИА Регнум. В Брянской области в программу капитального ремонта входят дома, в которых не только неудобно жить, но и опасно. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра общественного контроля ЖКХ в Брянской области Светлана Калинина, всего в регионе насчитывается не менее двухсот таких домов. Некоторые из них находятся в самом центре Брянска.

ИА REGNUM Дом на улице Дуки в Брянске

Печное отопление

Дом, находящийся по адресу улица Дуки, 70 в Брянске был построен в 1952 году. В 2015 году в доме был проведен капитальный ремонт системы водоснабжения. До этого, по словам жителей, дом ни разу капитально не ремонтировали. За 60 лет здание, конечно, новее не стало. Но примечательно оно не этим — в 21 веке жители отапливают свои квартиры с помощью газовых печек.

«Дом сыпется, — говорит жительница одной квартир. — С 50-х годов не было ни одного капитального ремонта. У нас в угловой комнате у плинтуса было +3. Мы вызвали рабочих, но они утеплили только нижнюю часть угла. Как было 3 градуса, так и осталось».

Кроме низкой температуры жители жалуются на рушащиеся балконы, на то, что нет дворников, на то, что после ремонта под домом остались ямы, которые приходится засыпать самим жильцам, а также на ворон.

«Мы несколько раз писали заявления, чтобы нам поставили сетки на дымоходы. Весной вороны вьют гнезда, забивают трубы, а мы потом топим печки и дышим угарным газом. В этом году пробивали печку — 2,5 тысячи отдали… Вот так и живем… Кругом котельные, а у нас печное отопление».

Подобная ситуация в домах, находящихся на улице Фокина (дома №№ 98 и 100). Местные жители немногословны. По их мнению, дома просто нужно сносить, потому что между полом и землей в квартирах не больше тридцати сантиметров, а с трещинами в стенах и вовсе сделать уже ничего нельзя.

Либо реконструкция, либо снос

Таких домов в Брянской области, по словам Светланы Калининой, около двухсот. Они есть и в Брянске, и в районах. К примеру, в Новозыбкове есть дома, построенные в 1910-х и 1920-х годах. И их ремонтировали в 2015 году. Как это возможно, общественники не понимают.

«Сегодня из 82 домов, которые были отремонтированы в 2014 году, 18 домов по всему региону я бы снесла, — рассказала Светлана Калинина. — Капитальный ремонт ничего не дал этим людям. По-хорошему, дом на улице Дуки надо было признать аварийным или ветхим. Его либо снести, либо сделать реконструкцию, а людей на время расселить. Там до сих пор печное отопление, нет отмостки. Мы просто меняли трубы холодного водоснабжения, а люди остались жить в дореволюционном периоде».

Такая ситуация сейчас, когда руководство страны говорит об энергосберегающих технологиях, о том, что люди могут и должны платить меньше, недопустима — здания нужно выводить не реконструкцию, либо вводить шаговое переселение — строить рядом дома, чтобы переселить туда жильцов ветхих домов.

«Сейчас уже более ста домов региональный оператор капитального ремонта предложил признать ветхими и вывести их из программы капитального ремонта в программу переселения. Зачем тратить деньги, если людей все равно нужно обезопасить и поместить в хорошие условия проживания. Иначе будет беда, как в Дятьково», — сказала Светлана Калинина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в городе Дятьково в жилом доме рухнули потолочные перекрытия. Рухнувшая плита по воле случая никого не придавила — обошлось без жертв. Дом был построен в 1971 году и до сих пор не был признан аварийным и ветхим. Начало его капитального ремонта назначено на период с 2014 по 2018 годы. Дом — 1905-й в очереди на капремонт крыши. Ремонт фасада и подвала собирались проводить не раньше 2029 года.

Тогда же, в конце ноября, на сайте регионального фонда капитального ремонта МКД появилась информация о том, что по результатам мониторинга Фонда содействия реформированию ЖКХ Брянская область заняла второе место по эффективности капитального ремонта. Всероссийский фонд оценивал собираемость взносов за капремонт и процент выполнения работ по программе на 2014−2015 годы.