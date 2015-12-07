Вашингтон, 7 декабря, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама в своем обращении к нации 7 декабря призвал к продолжению авиаударов западной коалиции по боевикам и лидерам «Исламского государства» в Сирии и Ираке. По его мнению, это должно быть первым шагом США по борьбе с международным терроризмом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Далее он предложил поддержать вооруженные силы Ирака и Сирии. «Мы продолжим готовить десятки тысяч иракских и сирийских сил, которые борются с ИГ, и предоставлять им снаряжение для того, чтобы у боевиков не было прибежищ», — сказал Обама.

Кроме того, Обама заявил о необходимости политического решения кризиса в Сирии. Это позволит всем странам, в том числе и России, «сосредоточиться на общей цели — уничтожении ИГ».

Президент США также призвал Конгресс США санкционировать использование военной силы в борьбе против террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

«Есть ряд вещей, которые Конгресс может сделать прямо сейчас, — цитирует Обаму Reuters. — Если Конгресс, как и я, считает, что мы участвуем в войне против ИГ, он должен проголосовать за разрешение продолжения военных действий против этих террористов».

Читайте также: Обама призвал Конгресс разрешить применение военной силы против ИГ