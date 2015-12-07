Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2015, 10:02 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, ростовская Фемида рассмотрит апелляцию на меру пресечения для руководителя Агентства стратегических инициатив в ЮФО, акционера и бывшего генерального директора АО «Энергия» Александра Хуруджи. Его арестовали в аэропорту воздушной гавани донской столицы в ночь на 3 декабря. Официально в региональном управлении МВД информацию, что правоохранителями задержан действительно Хуруджи, не подтверждают, но адвокат руководителя южного филиала АСИ Дмитрий Григориади подтвердил сообщение. Подозревают предпринимателя в хищении свыше 500 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

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Александр Хуруджи проходит по уголовному делу, заведенному по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159). «Полицейскими установлено, что он, являясь директором одной из организаций города Ростова-на-Дону, специализирующейся на передаче электроэнергии, совершил хищение денежных средств на сумму более 500 миллионов рублей. В настоящее время Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области продолжается расследование уголовного дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в официальном сообщении донского Главка. Ленинский суд областного центра избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 25 дней.

По словам адвоката Хуруджи Дмитрия Григориади, обвинение руководителю АСИ на юге России до сих пор не предъявлено. «Действия региональной полиции носят репрессивный характер. По моему мнению, хватать человека среди ночи оправдано, если он готовит теракт или поставляет оружие в Сирию. Александр Хуруджи — человек публичный, ни разу не привлекался за нарушение закона и никуда скрываться не собирался, его график публичных встреч расписан на долгое время. Сейчас он находится в СИЗО Ростова, его самочувствие по-прежнему плохое. Мне известно, что он содержится в максимально строгих условиях, и я не знаю, какая работа с ним проводится. Возможно, от него хотят добиться, чтобы он переписал на кого-то свои акции. Примечательно, что эта вопиющая ситуация произошла на следующий день после выступления Владимира Путина, в котором он призвал не притеснять бизнес и обратил внимание на большое число дел по лишению бизнеса», — цитирует правозащитника портал donnews.ru.

Как пишет «Коммерсант», уголовное дело инициировано по заявлению компании ОАО «МРСК Юга», у которой ОАО «Энергия», одним из акционеров которой и был Александр Хуруджи, ранее выиграла суд в арбитражном суде. ОАО «МРСК Юга» — заказчик услуг по транспортировке энергии у ОАО «Энергия» — выплатила по суду свыше 500 млн рублей. Но в феврале нынешнего года заявитель подал заявление о мошенничестве со стороны АО «Энергия». Именно с этим и связывают правозащитники уголовное преследование главы представительства АСИ.