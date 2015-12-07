Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2015, 10:24 — ИА Регнум. Горнолыжные курорты Камчатки и Сахалина попали в список мест активного отдыха в России, цены в которых сравнили с бюджетом поездки в Альпы. Минимальную стоимость недельного путешествия на российские вершины рассчитали Aviasales и Hotellook, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Вы удивитесь, но одна поездка в Европу — это как Сочи плюс вулканы Камчатки», — сделали вывод авторы исследования.

dontstopjourney.ru Вулкан. Камчатка

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Они также выяснили, что на курорте «Горный Воздух» в Сахалинской области самое недорогое питание — 16 000 рублей за 8 дней. Отметим, стоимость указана на компанию из двух взрослых. «Питание» означает завтраки в отеле или самостоятельную готовку, обед и ужин — в кафе. Ски-пасс на 6 дней, на «Горном воздухе» обойдется в 13 200 рублей, перелет из Москвы в Южно-Сахалинск — в 36 000 рублей, отель на 8 ночей — в 18 400 рублей. Итоговая минимальная стоимость отдыха на сахалинском горнолыжном курорте составит 83 600 рублей.

Отдых на курорте «Гора Морозная» оказался еще дешевле — 81 200 рублей. Ски-пасс на 6 дней стоит 7 200 рублей, перелет из Москвы в Петропавловск-Камчатский — 38 000 рублей, отель на 8 ночей — 16 000 рублей, питание на 8 дней — 20 000 рублей. «С вершины горы Морозная открывается величественный вид на соседние вулканы Корякский и Авачинский. На Камчатке также можно поправить здоровье на термальных источниках или попробовать грязелечение», — пояснили авторы исследования.

Самым экономным горнолыжным путешествием признан отдых на курорте «Роза Хутор» — около 59 000 рублей за 8 дней. Кроме того, перелет туда оказался дешевле всего.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Ростуризма Олега Сафонова для развития туристической инфраструктуры в России нужно вводить преференции для бизнеса и работать над улучшением качества обслуживания туристов. В том числе, на курортах РФ должна появиться своя система «все включено», тогда внутренний турпоток возрастет.

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