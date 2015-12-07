Вашингтон, 7 декабря, 2015, 09:59 — ИА Регнум. В понедельник, 7 декабря, мировые цены на черное золото показывают отрицательную динамику на фоне принятого Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) решения не придерживаться установленных квот на добычу.

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Так, по состоянию на 07.52 мск на Лондонской бирже ICE Futures стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,17% — до $42,72 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже NYMEX к этому времени опускались на 0,99% — до $39,58 за баррель.

Напомним, 4 декабря на очередной встрече ОПЕК было решено не снижать квоту на добычу черного золота в 30 млн баррелей в день, несмотря на то, что на рынке ощущается ее переизбыток.