Омск, 7 декабря, 2015, 09:49 — ИА Регнум. В Омске пользователи соцсетей сообщили о жестоком обращении с редкими животными — байкальскими нерпами, которых якобы привезли к открытию одного их торговых комплексов города.

galleryhip.com Байкальская нерпа

Как пишет пользователь группы «Подслушано в Омске», в ночь со 2 на 3 декабря в город привезли четыре нерпы. Их поместили в детский бассейн в одном из торговых комплексов, к вечеру одно из животных скончалось. При этом уточняется, что в помещении, где держат в бассейне нерп, до сих пор идет ремонт, повсюду пыль и шум.

По сообщениям омских масс-медиа, это, возможно, уже вторая погибшая нерпа. Как пишет «БК55», поначалу на торжественное открытие магазина везли пять нерп, и одно из животных погибло в дороге.

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, по сообщениям о гибели нерп проводится проверка. Более никаких подробностей в ведомстве не сообщили. В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области корреспонденту ИА REGNUM никаких комментариев по этому поводу не дали.

Ход проверки, проводимой органами полиции по факту содержания в ненадлежащих условиях байкальских нерп, взяла на контроль прокуратура Кировского округа Омска. В ведомстве ИА REGNUM уточнили, что поводом для проведения проверки послужили сообщения СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, подытожили в областной прокуратуре.

Добавим, байкальская нерпа — один из трех пресноводных видов тюленя в мире. Обитает в озере Байкал. Промысел байкальской нерпы запрещен с 1980 года.