Вашингтон, 7 декабря, 2015, 09:17 — ИА Регнум. На заседании совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) 8 декабря руководство фонда обсудит изменения правил кредитования в части допущения дефолта должника по суверенному долгу, говорится в повестке заседания.

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По мнению экспертов, ускорение обсуждения вопроса о реформировании политики Фонда в части задолженности перед нелояльными официальными кредиторами связано с угрозой дефолта Украины по российскому долгу.

Предполагается, что в правила МВФ будет внесено допущение дефолта по суверенному долгу, если страна добросовестно, но безуспешно проводит переговоры с кредиторами. В случае проведения реформы правил МВФ до даты предполагаемого дефолта на Украине, Россия не сможет воспользоваться правом суверенного кредитора остановить финансирование страны по линии фонда ввиду несостоятельности программы, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идет о $3 млрд, которые власти РФ дали в кредит Киеву ещё в 2013 г., когда президентом Украины был Виктор Янукович. Чтобы поддержать экономику Украины, Россия планировала выкупить украинские долговые обязательства на сумму около $15 млрд. Первые долговые обязательства на сумму $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже и выкуплены Российской Федерацией.

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Минфин РФ подаст в суд на Украину, если долг перед Москвой в размере $3 млрд не будет выплачен до 20 декабря 2015 года. Это связано с тем, что правительство США официально отказалось предоставить гарантии по обязательствам Украины.

В Минфине напомнили, что Россия предлагала Украине условия реструктуризации выплаты долга до 2018 года. Эти условия значительно более мягкие, чем те, о которых ранее просил Москву Международный валютный фонд (МВФ).

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