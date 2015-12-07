Москва, 7 декабря, 2015, 09:00 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утвержден состав Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма. Председателем совета назначена вице-премьер Ольга Голодец, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Голодец

В состав совета вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной думы РФ и Совета Федерации, образовательных и общественных организаций, связанных с развитием внутреннего и въездного туризма в России.

Принятое решение будет способствовать организации взаимодействия федеральных и региональных органов власти, общественных, научных и других организаций, ориентированных на развитие внутреннего и въездного туризма в России.