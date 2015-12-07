Топчиха, Алтайский край, 7 декабря, 2015, 08:55 — ИА Регнум. Обитателям и персоналу алтайского краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добродея», расположенного в селе Фунтики Топчихинского района, не суждено дождаться открытия нового корпуса.

ИА REGNUM «Недострой» в центре алтайского села Фунтики

Деньги на реконструкцию двухэтажного здания, стоявшего на балансе центра, отозваны, а само оно будет продано с аукциона, как «незавершенный строительством объект». Несоответствие в «Перечне пакетов акций (долей) хозяйственных обществ и иного имущества Алтайского края, приватизация которого планируется в 2016 году» заметил первый секретарь Топчихинского райкома КПРФ Вячеслав Лаптев. Это обстоятельство стало поводом для обращения к депутатам Алтайского краевого Совета.

«Данный объект полностью достроен, но требуется отделочные работы. Здание строилось колхозом «Искра», как общежитие-профилакторий, далее, после развала колхоза, здание было подарено муниципалитету, и даже заселялось на один год жильцами», — пояснил Вячеслав Лаптев.

В том, что здание полностью достроено, но давно не используется, убедился и корреспондент ИА REGNUM, побывав накануне в селе Фунтики. Расположено оно в центре села, на улице Юбилейная. Всего несколько десятков метров отделяют его от «Добродеи».

Как сообщили сотрудники этого реабилитационного центра, в Фунтики дети прибывают по направлению органов соцзащиты из разных районов и городов Алтайского края. Но развивающие и медицинские оздоровительные процедуры приходится проводить в стесненных условиях: в маленьком двухэтажном доме единовременно оздаравливаются и проживают 25 детей-инвалидов. Открытие реконструированного корпуса позволило бы разместить в нем детские комнаты, а существующее здание полностью отдать «под процедуры».

«Для этого корпуса была составлена смета для ремонта и покупки необходимого оборудования на сумму 26 млн рублей. Первый транш в размере 13 млн уже приходил для начала ремонтных работ, но был отозван в связи с нехваткой средств на одном из объектов губернаторский программы 75/75 или 80/80», — пояснил Вячеслав Лаптев.

Свое мнение есть у коммуниста и на счет того, кому понадобилось, чтобы в документах корпус был указан, как «незавершенный строительством».

«Я думаю, что кто-то из местных чиновников хочет приватизировать по остаточной стоимости, написав, что это недострой. И после этого возможно, что проведут реконструкцию, сделают квартиры и распродадут. Купят за копейки — продадут задорого. Все просто», — отметил корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Лаптев.

По мнению Вячеслава Лаптева, необходимо срочно принять меры для исключения этого значимого объекта из перечня продаваемых, а также для изыскать средства в бюджете Алтайского края для завершения объекта и сдачу его в эксплуатацию.

«Учитывая, что у нас в Алтайском крае более чем 1800 подростков с ограниченными возможностями, запустив в эксплуатацию второй корпус на 70 койко-мест, центр мог бы принимать еще 840 детей в год. А значит, обслуживать до 1140 нуждающихся в реабилитации детей», — подчеркнул Вячеслав Лаптев.

Кстати, судя по прогнозному плану приватизации, продавать «недострой» в селе Фунтики собираются за «копейки».

В проекте закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2016 год» сказано, что «продажа государственного имущества (в том числе объектов недвижимого имущества с земельными участками), включенного в прогнозный план (программу) приватизации, обеспечит, согласно экспертным оценкам, поступление в краевой бюджет в 2016 году не менее 80 млн. рублей». Но продавать собираются десятки объектов.

К примеру, 25 из запланированных 60-ти аукционов «посветят» продаже имущества, не используемого краевым автономным учреждением «Алтайлес», А это конторы, цеха, профилактории и другая дорогостоящая недвижимость.