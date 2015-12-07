Вашингтон, 7 декабря, 2015, 08:33 — ИА Регнум. Индексы азиатских фондовых рынков растут 7 декабря после публикации отчета о безработице в США, сообщает Reuters.

fresher.ru Шанхай. КНР

Цены на нефть почти достигли самого низкого показателя с 2009 года на фоне решения ОПЕК сохранить объемы добычи, несмотря на низкий спрос. Котировки нефти марки Brent опустились на $0,24 до $42,76 за баррель, в то время как показатели американской легкой нефти WTI упали на $0,41 до $39.56.

Японский индекс Nikkei вырос на 1,2%, в то время как австралийские акции выросли только на 0,1%. Индекс CSI300 поднялся на 0,2%. Индекс фондовых рынков развивающихся стран вырос к концу дня на 0.15%.

Индекс Доу-Джонса вырос на 2,12% 4 декабря, в то время как индекс S&P 500 поднялся на 2,05%, а Nasdaq — на 2,08%.

Причиной такого повышения, как сообщает Reuters, является опубликованный отчет о безработице в США, согласно которому работодатели наняли более 211 тыс. человек с конца ноября.