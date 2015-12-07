Тбилиси, 7 декабря, 2015, 08:24 — ИА Регнум. В последние годы в Грузии установилась новая политическая тенденция. Люди, набравшие солидный социальный капитал благотворительностью и иными социально значимыми проектами, успешно превращают этот капитал в политический. Всемирно известный грузинский оперный бас Паата Бурчуладзе все более прозрачно намекает на возможный приход в активную политику.

newsmuz.com Паата Бурчуладзе

Основанный им в прошлом месяце «Фонд Развития Грузии» будет заниматься вопросами внутренней и внешней политики, экономики и безопасности страны. Бурчуладзе не исключил, что эта организация может впоследствии превратиться в платформу для его политической деятельности, в частности, в политическую партию.

Кроме того, он подтвердил, что на будущий год, когда в Грузии запланированы парламентские выборы, он аннулировал все контракты, связанные с оперными представлениями. Итак, кто же такой Паата Бурчуладзе, возможный новый влиятельный игрок на грузинской политической арене?

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