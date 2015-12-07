Вашингтон, 7 декабря, 2015, 08:24 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама призвал Конгресс США санкционировать использование военной силы в борьбе против террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, 7 декабря, в ходе обращения к нации.

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«Есть ряд вещей, которые Конгресс может сделать прямо сейчас, — цитирует Обаму Reuters. — Если Конгресс, как и я, считает, что мы участвуем в войне против ИГ, он должен проголосовать за разрешение продолжения военных действий против этих террористов».

Президент США также призвал конгрессменов принять закон, согласно которому подозреваемым в экстремизме будет запрещено покупать оружие.

«Это вопрос национальной безопасности, — заявил американский лидер. — Мы (власти США) также должны усложнить процесс покупки мощного боевого оружия».

При этом, Барак Обама заявил, что США не должны быть вовлечены в новую масштабную войну в Ираке и Сирии, так как того хочет группировка «Исламское государство».

По его словам, речь идет об отправке новых сил спецназа в Сирию и Ирак, а также о подготовке «десятков тысяч» иракцев и сирийцев для борьбы с ИГ.

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