Варшава, 7 декабря, 2015, 08:05 — ИА Регнум. На днях польский портал wGospodarce. pl опубликовал статью, раскрывающую подоплеку контракта на создание в стране системы противоракетной обороны. Напомним, недавно во время вступления в должность новый министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил о невозможности исполнить соглашение между правительством и американским концерном Raytheon по созданию в стране системы ПРО.

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Эта договоренность появилась в рамках «грандиозного плана модернизации польской армии», о котором в 2012 году объявил кабинет министров Польши, премьером тогда был Дональд Туск, министром обороны Томаш Семоняк. Программа перевооружения стоила в общей сложности около 130 млрд злотых.

Один из основных компонентов — система противоракетной обороны, на которую выделялось первоначально 16 млрд злотых, потом цена выросла до 23 млрд злотых, в конечном итоге торги выиграл Raytheon, предложивший польской армии архаичные батареи Patriot.

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Все статьи автора: Станислав Стремидловский