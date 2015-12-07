Москва, 7 декабря, 2015, 07:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу с 3 по 4 декабря будет находиться с визитом в Азербайджане. В ходе пребывания он встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Артуром Расизаде, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на турецкое посольство в Баку. Стороны обсудят ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, Давутоглу выступит с докладом на конференции в университете АДА.

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Ранее Баку принимал нового главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Азербайджанским властям предлагают выступить посредником в конфликте Турции с Россией. Они не готовы однозначно занять пророссийскую позицию, хотя это не значит, что режим Алиева собирается перейти на сторону Эрдогана. Киргизия, Узбекистан и Туркмения и вовсе пока делают вид, что ничего не произошло.

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Все статьи автора: Станислав Тарасов