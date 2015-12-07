Афины , 7 декабря, 2015, 07:47 — ИА Регнум. Столкновения между полицией и протестующими разразились в Афинах 6 декабря, в годовщину убийства полицией 15-летнего Александроса Григоропулоса, сообщает Reuters. Столкновения между одетыми в черное демонстрантами и полицией произошли в районе Эксархия, где в 2008 был убит подросток. Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и камни.

news247.gr Столкновение с полицией в Афинах

Для наведения порядка было привлечено около 6 тыс. полицейских, они применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Задержано по меньшей мере 18 человек.