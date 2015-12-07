Вашингтон, 7 декабря, 2015, 07:42 — ИА Регнум. Численность террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) по всему миру будет нарастать. Такой вывод сделан в докладе, подготовленном Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) при участии других разведывательных ведомств США, сообщает интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на источники в администрации США.

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Доклад подготовлен по заказу Белого дома. Общий вывод — неизбежность нарастания численности террористов ИГ.

«Новый доклад разведки США об ИГ прогнозирует, что группировка распространится по всему миру, а ее численность будет только расти, в случае если она не понесет значительные потери территории во время боевых действий в Ираке и Сирии», — сообщил источник.

В докладе представлены следующие данные: террористические группировки, присягнувшие или готовые присягнуть ИГ, имеются в десятках стран по всему миру. По данным издания, в Белом доме результаты доклада комментировать отказались.

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