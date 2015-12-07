В Великобритании для помощи пострадавшим от наводнения привлечена армия
Лондон, 7 декабря, 2015, 07:28 — ИА Регнум. Армия Великобритании привлечена для борьбы с последствиями наводнения на севере страны, сообщает Associated Press.
huffingtonpost.co.uk
Наводнение в Великобритании
Военнослужащие участвуют в эвакуации людей и возведении баррикад из мешков с песком. В результате наводнения, причиной которого стал шторма «Десмонд», прокатившийся за выходные по северу Англии и Шотландии, многие реки вышли из берегов
Затопленными оказались целые улицы, около 60 тыс. домов остались без электричества.