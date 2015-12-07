Лондон, 7 декабря, 2015, 07:28 — ИА Регнум. Армия Великобритании привлечена для борьбы с последствиями наводнения на севере страны, сообщает Associated Press.

huffingtonpost.co.uk Наводнение в Великобритании

Военнослужащие участвуют в эвакуации людей и возведении баррикад из мешков с песком. В результате наводнения, причиной которого стал шторма «Десмонд», прокатившийся за выходные по северу Англии и Шотландии, многие реки вышли из берегов

Затопленными оказались целые улицы, около 60 тыс. домов остались без электричества.