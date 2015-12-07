Москва, 7 декабря, 2015, 06:13 — ИА Регнум. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что в связи с введенными ограничениями на поставки из Турции серьезных последствий для экономики России не будет. Об этом глава ведомства рассказал в интервью для газеты «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

По словам Улюкаева, возможна лишь короткая по продолжительности волна повышения инфляции на продовольствие, она может составить десятые доли процента. «Но в любом случае в диапазоне 12 месяцев она будет сглажена», — добавил министр.

Также Алексей Улюкаев отметил, что возможны негативные последствия в экономике страны после того, как были введены санкции в отношении Турции, например, рост цен, а также риски со стороны участников хозяйственной деятельности. Однако все это, как сказал министр по экономическому развитию, не должно сказаться на макроэкономически важных величинах и будет продолжаться недолго.

ИА REGNUM ранее сообщало, 1 декабря представитель «Единой России» Владимир Васильев заявил, что фракция ожидает от правительства решений по вопросу реализации указа президента России по мерам в отношении Турции.

Так, «Единая Россия» поддерживает указ главы государства и ожидает от правительства принятия решений, которые позволят в этих условиях обеспечить интересы нашей страны — в первую очередь, а также решить сложнейшие задачи по перенастройке целого ряда деятельности, сообщил Васильев.

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