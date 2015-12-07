Токио, 7 декабря, 2015, 05:52 — ИА Регнум. В понедельник, 7 декабря, в Японии на юго-западном острове Кюсю пришел в действие крупнейший в стране вулкан Асо. Он находится в префектуре Кумамото. Об извержении сообщает японское метеорологическое управление.

mainichi.jp Извержение вулкана Асо

На высоту до 700 метров, согласно информации синоптиков, поднялся столб пепла и дыма. Извержение специалисты оценили второй категорией опасности — в радиусе одного километра от кратера возможно падение камней, а также сход высокотемпературных газов.

Отметим, что до сих пор данных о том, что авиарейсы над этой местностью отменены, не поступало. Про эвакуацию жителей, которые находятся недалеко от эпицентра, также ничего не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, вулкан Асо является крупнейшим на территории Японии и одним из самых больших во всем мире. 1592 метра — высота вулкана. В этом году он «просыпался» уже дважды: в августе и октябре. А при извержении в июне 2011 года столб пепла поднимался на высоту в 1800 метров.