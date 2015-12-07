Вашингтон, 7 декабря, 2015, 04:07 — ИА Регнум. Американский астронавт Скотт Келли, являющийся командиром экипажа Международной космической станции, в очередной раз сделал необычные кадры с борта МКС. В этот раз астронавт опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию старта ракеты Atlas V с грузовиком Cygnus.

twitter.com/StationCDRKelly С борта МКС

В своем микроблоге Келли написал: «Поймал нечто хорошее на горизонте! Cygnus в закатном свете на пути к космической станции».

ИА REGNUM напоминает, запуск американской ракеты-носителя Atlas V с грузовым кораблём Cygnus к МКС несколько раз переносили. Один из первых разов — 4 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. В NASA тогда отметили, что технических проблем с ракетой-носителем не было.

В пятницу ученые NASA предупредили, что маловероятно, что в ближайшие сутки погода улучшится, поэтому в космическом агентстве подчеркнули, что запуск может быть снова перенесен.

Так, космический грузовик Cygnus стартовал 00.44 мск в понедельник, 7 декабря, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты Atlas V, принадлежащей альянсу ULA. Ожидается, что грузовик прибудет на МКС к 9 декабря, он доставит на станцию 3 тонны необходимого груза.

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