Ереван, 7 декабря, 2015, 03:52 — ИА Регнум. 6 декабря в Армении завершилось голосование на референдуме по внесению поправок в Конституцию. Согласно официальным данным ЦИК Армении, после обработки 95 процентов бюллетеней около 64% граждан проголосовали «за», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Явка составила 50%.

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Согласно 119 статье Конституции Армении, вынесенный на референдум проект считается принятым, если за него проголосовало более половины участников голосования, но не менее чем одна четверть граждан, включенных в избирательные списки. Согласно данным ЦИК, «за» проголосовали 32% граждан, включенных в избирательные списки. Ранее полиция Армении сообщала, что общее число граждан, имеющих право принять участие в голосовании и включенных в регистр избирателей составляет 2 млн. 550 тыс. 323 человек.

Оппозиция уже заявила о массовых фальсификациях. Начальник объединённого штаба «Нет» Левон Зурабян на экстренно созванной пресс-конференции заявил, что власти пытаются сфальсифицировать результаты волеизъявления граждан. Он подчеркнул, что во время всего хода голосования СМИ и наблюдатели зафиксировали множество нарушений, в частности голосование по дополнительным спискам, давления и угрозы в адрес членов избирательных комиссий и журналистов, «внезапные» отключения электричества.

Заявление Зурабяна пресс-секретарь правящей республиканской партии Эдуард Шармазанов назвал «дешёвым PR ходом».

Корреспондент ИА REGNUM, который весь день наблюдал за ходом голосования на разных избирательных участках города Еревана, также зафиксировал ряд нарушений. Так, был зафиксирован ряд случаев, когда граждане, придя на избирательный участок, обнаруживали, что вместо них уже кто-то проголосовал. Или же в списках избирателей люди обнаруживали родственников, которые умерли. Один мужчина принес на голосование свидетельство о смерти супруги, которая до сих пор состоит в списке.

Как сообщили ИА REGNUM в полиции Армении, по данным на 22:00 местного времени, полиция получил 234 сигнала о нарушениях. 16 из них поступили на «горячую линию» полиции, 218 — основаны на публикациях СМИ.

29 касались голосования по указанию, 20 — препятствий деятельности наблюдателей, 18 — журналистов, 24 — вброса бюллетеней, 31 — голосования вместо других лиц, 17 — повторного голосования, 7 — попытки подкупа, 7 — избиений. 30 сигналов направлены следствию, 114 — в отделения Полиции. Факты по остальным 90 проверяются.