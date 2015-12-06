Киев, 7 декабря, 2015, 02:33 — ИА Регнум. Во время выступления на антикоррупционном форуме глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили обвинил украинских политиков, занимающих высокие посты в правительстве, а также бизнесменов в масштабной коррупции. Об этом сообщает «ЛIГА.Новости».

twitter.com/LIGAnet/status Схема

Также Саакашвили заявил, что из-за действий обвиняемых им людей правительство страны могло потерять около $5 млрд. Бизнесмены Ринат Ахметов, Игорь Коломойский; Николай Матыненко и Андрей Иванчук, народные депутаты от «Народного фронта»; олигарх Дмитрий Фирташ — все они, со словам губернатора Одессы, организовывали крупные коррупционные схемы. При этом Саакашвили отметил, что хищения невозможно было бы совершить без содействия в этом премьера Арсения Яценюка.

Во время своего выступления на антикоррупционном форуме Михаил Саакашвили подчеркнул, что в хищениях участвуют «и Национальный банк, и правительство, и партийные боссы». Ринат Ахметов, заявил экс-президент Грузии, получает доход свыше $2 млрд на схемах, которые внедрены в сферу железнодорожных перевозок.

Деятельность Игоря Коломойского, владельца группы «Приват», отметил украинский политик, вредит стране через «ПриватБанк» и «Укрнафту», нанося ущерб в $2−2,5 млрд. Кроме того, Саакашвили также оценил ущерб, который нанес Николай Мартыненко, главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса. Эта сумма составила $700 млн.