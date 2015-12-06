Калининград, 6 декабря, 2015, 19:20 — ИА Регнум. Власти Калининградской области поставили задачу обеспечить региональных пекарей мукой местного производства. Об этом заявил министр сельского хозяйства Сергей Лютаревич во время визита на крупнейшее в регион предприятие по производству хлеба ЗАО «Русский хлеб».

Калининградский министр Лютаревич в «Русском хлебе»

«Важно нарастить темпы обеспечения пищевых производств собственным сырьем, — сказал министр. — На этом заводе пока, к сожалению, доля местного сырья невелика. Губернатор дал поручение создать условия для работы наших производств на калининградском сырье. Что касается, например, муки, то это нам по силам».

Министр напомнил, что в 2015 году в Калининградской области собран рекордный урожай зерна. Большая его часть сегодня вывозится на экспорт. «Мы должны и можем в Калининградской области производить качественную муку для того, чтобы обеспечить наших пекарей», — сказал Лютаревич.

Он также подчеркнул, что региональное правительство сегодня занимается поисками инвестора мукомольного производства, которого намерено поддерживать, выполняя задачи по обеспечению продовольственной безопасности Калининградской области.

ИА REGNUM уточняет, что в российском эксклаве зарегистрировано около ста предприятий, занимающихся производством мучных и кондитерских изделий.