Берн, 6 декабря, 2015, 17:24 — ИА Регнум. Как отмечают швейцарские журналисты, несмотря на кризис, Российская экономика демонстрирует устойчивость, а вооруженные силы — готовность давать отпор даже в космосе.

mimege.ru Памятник переходу суворовских войск через Альпы. Надпись на памятнике: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова — Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году»

Где болевой порог русских?

При какой цене на нефть России станет туго? Падение цен на углеводороды и девальвация рубля добавили России трудностей. Пока она держит удар, но даже у российской экономики есть свой предел прочности. При каком же уровне цен на нефть он рискует быть преодолен, выясняет экономический журнал Bilanz.

Как сообщает издание, агентство Bloomberg опросило 27 экономистов. Большинство аналитиков полагают, что проблемы у российской экономики начнутся при цене нефти на уровне 30 долларов. Столь низкая цена будет всерьез обременять экономику крупнейшей в мире по географии страны, а стабильность ее финансовой системы окажется под угрозой. Это крупнейший риск для России в наступающем году наряду с геополитикой, сбоями в банковской системе и дальнейшей девальвацией национальной валюты — рубля.

«Россия сейчас гораздо лучше, чем в прошлом году, подготовлена к очередному шоку от падения цен на нефть. Обменный курс ее валюты стал более гибким, бюджеты оптимизированы, банковский сектор консолидирован, а резервы остаются достаточными», — цитирует журнал стокгольмского эксперта по рынкам развивающихся стран Пера Хаммарлунда из одного из крупнейших банков Швеции — SEB AB.

Тем не менее, экономика России уже в тисках. Существует только одна альтернатива: либо девальвировать рубль, либо сокращать расходы, пишет Bilanz.

Доходы немцев в России тают

Крупнейшие по капитализации компании Германии, входящие в список DAX (важнейший фондовый индекс ФРГ, который высчитывается как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций крупнейших немецких акционерных компаний, находящихся в свободном обращении — прим. ИА REGNUM), зарабатывают в России все меньше и меньше. Немецкие концерны столкнулись с падением цен на нефть, ослаблением рубля, неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой и санкциями из-за войны в Украине, которые ввергли Россию в экономический кризис. Из-за этого прибыли и продажи германских фирм в России стремительно сокращаются, отмечает газета Handelszeitung(HZ).

По прогнозу консалтинговой компании Euro Asia Consulting (EAC) доходы немецких компаний от продаж в России в текущем году продолжат снижаться. Все вместе они выручат, вероятно, всего около 15 млрд евро, считает партнер EAC Мюнхене Дитмар Куш. Хотя еще два года назад совокупная годовая выручка крупнейших немецких компаний на российском рынке составляла 22 миллиардов евро, в прошлом году она упала до 19 миллиардов евро. Вследствие этого значительно сократился размер прибылей, фиксирует HZ.

Россия грозит ЕС торговыми барьерами

Россия сохраняет глубокую озабоченность в связи с соглашением о свободной торговле между Европейским Союзом (ЕС) и Украиной. На встрече в Брюсселе представители ЕС не сумели преодолеть возражения российской стороны по поводу вступающего в силу соглашения, сообщили в Еврокомиссии, передает Neue Zürcher Zeitung(NZZ).

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной вступает в силу с 1 января 2016 года. Первоначально его планировалось активировать еще в ноябре 2014 года. Но затем оно было отложено из-за сопротивления Москвы. Россия утверждает, что ее экономика может пострадать из-за соглашения между Украиной и ЕС. Беспошлинно ввозимые на Украину европейские товары могут попадать и на российский рынок. Еврокомиссия считает эта проблему надуманной. Но Россия пригрозила жесткими мерами, если договор должен быть реализован в его нынешнем виде. Среди прочего Москва пообещала создать торговые барьеры против Украины, отмечает NZZ.

НАТО ищет сотрудничества с Москвой

НАТО снова ищет контакты с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил в Брюсселе, что получил от министров иностранных дел стран-членов НАТО поручение изучить, каким образом Совет Россия-НАТО мог бы быть использован в качестве инструмента для диалога с Москвой. Сотрудничество НАТО с Россией в формате Совета Россия-НАТО было приостановлено после аннексии Крымского полуострова в апреле 2014 года, передает крупнейший швейцарский агрегатор информации Swissinfo.

Как пишет ресурс, генсек НАТО особо подчеркнул, что, несмотря на украинский кризис, по-прежнему «остаются каналы для политических контактов». А министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал представителей альянса минимизировать все возможные риски путем повышения интенсивности обмена информацией между Россией и НАТО. Более того, глава немецкого МИДа назвал действия России в рамках антитеррористической операции в Сирии «достаточно конструктивными».

Россия взяла спутники США на прицел

Россия между тем успешно испытала новую ракетную систему, которая может сбивать американские космические спутники. По мнению американских военных аналитиков, угроза космическим спутникам демонстрирует стратегическую уязвимость Соединенных Штатов. Спутники ввиду их мощного искусственного интеллекта, развитых систем навигации и связи имеют решающее значение для проведения военных операций и защиты гражданской инфраструктуры США, пишет журнал Schweiz Magazin.