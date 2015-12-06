Варшава, 6 декабря, 2015, 15:48 — ИА Регнум.

Польское министерство обороны официально опровергло информацию, распространенную рядом СМИ о том, что Польша хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Опровержение опубликовано сегодня, 6 декабря.

ru-wallp.com Ядерный взрыв

В польском военном ведомстве заявили, что Варшава не собирается присоединяться к программе военного блока НАТО под названием Nuclear Sharing, которая предполагает размещение американского ядерного оружия на территории.

«В минобороны на данный момент не ведется никакая работа над присоединением нашей страны к программе НАТО Nuclear Sharing», — заявили в Минобороны Польши.

Ранее заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский в эфире польского телевидения заявил, что Польша должна добиваться доступа к ядерному оружию.

«Мы хотим покончить с разделением членов НАТО на две категории. Все еще действует неписаная норма, что на территории так называемых новых членов НАТО можно позволить себе немного меньше. Если мы говорим о размещении войск западных союзников на постоянной основе, то же самое можно сказать в случае c ядерным оружием», — заявил Шатковский.

Программа НАТО Nuclear Sharing предусматривает размещение ядерного оружия США (в основном бомбы для сброса с бомбардировщиков) в странах-членах альянса. В случае военной опасности это оружие может быть использовано этими странами. Известно, что на данный момент американские ядерные бомбы размещены на двух авиабазах в Италии, а также в Бельгии, Германии, Нидерландах, и Турции, по одной авиабазе на каждую страну. Всего в Европе размещено от 150 до 240 атомных бомб США.