Анкара, 6 декабря, 2015, 13:15 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ сбить российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает портал WikiLeaks.

madamasr.com Wikileaks

Портал ссылается на информацию, полученную от некоего Фуата Авни. Известно, что это псевдоним достаточно влиятельного в Турции инсайдера, которого уже называют местным Джулианом Ассанжем. Источник уже не раз разоблачал планы Эрдогана.

В этот раз Авни сообщает, что указание об атаке на российский боевой самолет Эрдоган отдал ещё в октябре — задолго до ноябрьской атаки на Су-24. По данным источника, сбить российский самолет Эрдоган велел почти сразу, как началась российская военная операция в Сирии.

По мнению Фуата Авни, Эрдогану было выгодно поставить Турцию на грань войны с Россией, так как он считал, что его в любом случае поддержат НАТО и G20.

В Анкаре внимательно следят за публикациями Авни в Twitter, потому что они имеют свойство подтверждаться.