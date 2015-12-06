Москва, 6 декабря, 2015, 12:56 — ИА Регнум.

Российский гражданин сирийского происхождения, бизнесмен Джордж Хесуани, которого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в торговле нефтью с террористической группировкой «Исламское государство», отверг эти обвинения. Об этом заявил сегодня, 6 декабря, он заявил в интервью журналистам.

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«Я утверждаю, что сирийское правительство не получило ни один баррель нефти от ИГ — ни от меня, ни от кого-либо еще», — заявил Хесуани.

Напомним, после предъявления обвинений турецкому президенту Эрдогану со стороны России в незаконной торговле нефтью с террористами, глава турецкого государства заявил, что это Сирия и Россия торгует нефтью с ИГ.

Эрдоган заявил, что черное золото у террористов покупает режим Асада при посредничестве сирийского бизнесмена Джорджа Хесуани, у которого есть российский паспорт.

Хесуани напомнили, что российская сторона предоставила доказательства покупки Турцией нефти у ИГ. Множества спутниковых снимков фиксируют нескончаемый поток нефтеналивных фур, которые следуют из захваченных террористами районов Сирии и Ирака на турецкую территорию. Такой промышленный масштаб транспортировки нефти невозможно списать на контрабанду.

«Я бросаю им вызов — покажите хоть один снимок, что нефть идет из районов, контролируемых ИГ, в районы, контролируемые правительством. Повторю, это обвинение не имеет никаких оснований», — заявил Хесуани.

Он также рассказал, что под контролем правительства в Сирии осталось два нефтеперерабатывающих завода, а все нефтепроводы, ведущие от месторождений, захваченных ИГ к этим заводам фактически уничтожены.

Хесуани проинформировал, что нефтеперерабатывающий завод в Баниасе работает на иранской нефти, которую доставляют два корабля в месяц. Нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, мощность которого в нормальное время 120 тыс. баррелей, работает с 15 тыс. баррелей нефти, которые остались доступны сирийскому правительству.