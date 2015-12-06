Дамаск, 6 декабря, 2015, 12:09 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад уверен, что действия Российской Федерации в противостоянии с террористической группировкой «Исламское государство» намного эффективнее, чем шаги коалиции США и из сателлитов. Об этом он сказал в интервью изданию The Sunday Times, опубликованном сегодня, 6 декабря.

Соловьев М. Слава советскому народу — творцу могучей авиации! 1954

«С момента начала коалицией операции прошел год или около того, и каким был результат? ИГ, «Джебхат ан-Нусра», и другие придерживающиеся тех же убеждений группировки «распухали», свободно «распухали». А каким стало положение после того, как русские вступили в прямую схватку с терроризмом? ИГ и «Джебхат ан-Нусра» начали «съеживаться», — сказал Асад.

Также сирийский лидер напомнил, что Великобритания и Франция, которые начали свои военные операции в Сирии, действуют на территории Арабской республики незаконно.

Асад подчеркнул, что борьба с ИГ в Сирии может вестись только в сотрудничестве с законным сирийским правительством.

Париж и Лондон были среди тех, кто поддерживал террористов в Сирии с момента возникновения конфликта, напомнил Асад.