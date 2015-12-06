Рим, 6 декабря, 2015, 12:04 — ИА Регнум. Доказательства, которые представила Россия в пользу того, что Турция связана с ИГИЛ, Италия восприняла спокойно. Оказалось, что многие политические деятели и аналитики давно об этом знали и… молчали. ЕС оказалось в неудобном положении, все очень просто решать, когда есть плохие герои и хорошие. Украина была хорошая, Путин — плохой, решение — санкции (на 18 декабря запланировано очередное заседание ЕС по вопросу продления санаций еще на 6 месяцев против России). Сегодня же все запуталось окончательно: с одной стороны есть Турция, которая пообещала помочь разрешить вопрос с беженцами в ЕС, но и она же, член НАТО, сбила российский истребитель, с другой стороны — Россия, которая ведет войну с ИГИЛ… Как тут решить, кто хороший, а кто плохой?

mimege.ru Медведь

Il Corriere della Sera: «Асимметричный ответ Москвы после того, как турки сбили ее истребитель, развивается на нескольких уровнях. Он подкрепляется военными действиями, экономическими санкциями и пропагандой, Москва наказывает Турцию за ее двуличное поведение в последние годы. Эрдоган также был обвинен на Западе в том, что он слишком мало сделал, чтобы остановить поток боевиков и продемонстрировал странную толерантность по отношению к Халифату. История нефтяной торговли между ИГИЛ и турками только видимая часть айсберга. Уже давно известны некоторые способы поступления нефти, и некоторые пути ведут в Турцию. В этом нет ничего нового. Этот бизнес включает в себя отдельные деревни и целые структурированные организации. Дело в том, в приграничных областях и соседних странах есть многие, кто зарабатывает деньги с этой контрабанды. И есть свидетельства того, что режим Асада, через посредников, поддерживает отношения с ИГ». По мнению издания, Кремль (с Асадом) пытается противостоять проекту Турции по созданию зоны безопасности в приграничном регионе. Не случайно, что в это время идут ожесточенные бои между курдами и повстанческими группировками на севере Алеппо. Курды, враги Анкары, «возможно, пользуются поддержкой российской авиации». «В общем, от этой игры следует ожидать еще много сюрпризов», — резюмирует газета.

Фульвио Скальоне, заместитель главного редактора католического еженедельника Famiglia Cristiana опубликовал статью, в которой обличает Турцию во лжи и в стремлении заработать на любой беде.

«Нам на Западе просто повезло! Мы знаем, что Россия является империей зла, и что, следовательно, ничего хорошего не может прийти из России, все будет ложью. Подумайте, что за катастрофа, если бы это было так. Турция — страна, которой Европейский Союз с руки г-жи Могерини (именно Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, по безопасности!) хотел бы дать 3 млрд. для контролирования границы, чтобы предотвратить поток сирийских беженцев в Европу. Однако Турция использует границу с Сирией, чтобы делать бизнес с джихадистами, которые ведут войны в Сирии, увеличивая поток тех самых беженцев. Красивая система, турецкая, заработать три раза на одной трагедии: покупать нефть у ИГИЛ; продавать оружие ИГИЛ; и требовать от нас заплатить миллионы, если мы не хотим, чтобы беженцы бежали к нам! (…)

«Если Турция является другом ИГ, кто остальные друзья Турции? Барак Обама, например. Супер демократ. Нобелевская премия мира. Когда Турция сбивает российский самолет, он говорит: «Турция имеет право защищать свои границы». как будто кто-то атаковал Турцию, а когда русские показывают фотографии трафика на границе, Обама говорит: «Турция здесь не при чем»? Если бы не знали, что «Империя зла» (имеется в виду Россия — прим. ИА REGNUM) лжёт всегда, мы бы подумали, что Обама лжет. И подумали бы, что Обама имеет друзей — террористов. И что Обама только притворяется, что борется с ИГ, оставляя открытыми все двери для поставок оружия денег из Турции и монархий Персидского залива (…)».

Тема Турции и России давно перешагнула границы ведущих итальянских СМИ и передач. В общественном транспорте, на работе, в баре говорливые итальянцы продолжают спорить о том, связан ли Эрдоган с ИГИЛ или нет. Даже маленькие местные газеты уделяют этой теме целые полосы. Так Bergamopost пишет о российской поддержке курдов и о блестящей тактике Владимира Путина. «Русская стратегия очень ясна: разрушить все мосты между ИГИЛ и Турцией. Об этом свидетельствует и военная политика, направленная именно на устранение территории халифата на границе между двумя странами. Для этого, опираясь на поддержку сирийской армии, Москва заполучила поддержку курдов, которые до недавнего времени считались союзниками США. Решение США поддержать Анкару, однако, толкнула курдов в руки Путина, который готов помочь им вернуть свою землю (которая лежит прямо на границе между Турцией и Сирией) с помощью бомбардировок. Недели этой военной кампании привели к сегодняшней ситуации, к полосе в 80 километров, это последняя дверь между Анкарой и ИГИЛ. Теперь мы видим на горизонте курдов Востока, которые пойдут через Евфрат, и курдов на Западе, которые пойдут им навстречу, защищенные знаменитыми С-400 Путина, которые находятся в этой зоне и готовы сбить турецкие самолеты, если они будут препятствовать наступлению курдов. Умный ход Москвы, который выбивает даже стул из-под Обамы: американцы не пошевелят и пальцем, ведь курды, официально и на бумаге, по-прежнему их союзники. Короче говоря, это еще один стратегической шедевр Путина, который все ближе к победе в войне. По крайней мере, в его войне».

Еще одной обсуждаемой темой стала возможность вступления Черногории в НАТО. Следует сказать, что здесь итальянские СМИ были едины в своих оценках: расширение НАТО на восток — испытание терпения русского медведя.

Геополитическое интернет издание Linkiesta «В двух случаях попытки США вовлечь бывшие советские республики в НАТО не принесли успеха, так было в Грузии и на Украине. Война 2008 года на Кавказе, и война на Донбассе похоронили (окончательно?) надежды Тбилиси и Киева. Картина на протяжении более десяти лет ясна: Россия Путина воспринимает расширение НАТО как враждебную операцию, и если в таких случаях, как с относительно незначительной Черногорией, Россия только повышает голос, когда речь заходит о расширении НАТО, то, в случае, если будут затронуты серьезные интересы, Россия ответит силой. НАТО, ведомая Вашингтоном, преследует свои цели и плевать хотела на озабоченности России и на шаткое равновесие в мире. Нелегко воспринимать то, что в Кремле называют стратегией окружения, которая началась с конца холодной войны. Последние слова госсекретаря США Джона Керри о том, что НАТО является оборонительным союзом и целью ее является обеспечивать безопасность в мире, и что НАТО никому не угрожает, тем более, России. Эти слова являются лишь дипломатической диалектикой и ничего не имеют общего с сегодняшней реальностью. Путин занят Эрдоганом и Турцией, кстати, членом НАТО, которого США защищают, несмотря на некоторые внутренние и внешние разногласия, которые касаются внутренних демократических стандартов в этой стране».

На эту тему интересно отметить переписку читателей и главного редактора издания Il gazzettino.

Читатель обвиняет Россию в империалистской политике двойных стандартов, тогда как главный редактор (очень редко в Италии можно видеть такую твердую позицию у редакторов СМИ) утверждает обратное.

Читатель: «Кажется, что Путин и кампания довольно расстроены предложением НАТО к молодой Черногории присоединиться к Альянсу, Кремль пригрозил принять меры против нее, если это произойдет. Россия все еще находится в плену старой привычки считать Сербию (частью которой Черногория была до последней Югославские войны) ответвлением Российской Адриатики, так как она является славянской и православной. В Москве притворяются, что не помнят, какие воспоминания оставили русские в Прибалтике и Восточной Европе на протяжении 45 лет после Второй мировой войны. Не говоря уже об аннексии грузинской Осетии в 2008 году, Крыма в прошлом году, Россия заблокировала попытку сделать то же самое с русскоязычной Украиной. Это продолжение империалистической политики двойных стандартов, трюк, который всегда находит новых жертв. Я имею в виду также наших собственных политиков, которые ищут новый идол для поклонения».

Ответ редактора: «Путин несет флаг национализма и сверхдержавы по причинам внутреннего консенсуса. Но проблема для Европы — решить, какие отношения строить или не строить с громоздким и часто высокомерным российским соседом. Пока, как часто бывает между Брюсселем и Страсбургом, ЕС мечется между жесткой линией и попыткой альянса, более или менее замаскированного. На самом деле, необходимо сделать выбор, решить — или Россия должна быть партнером, даже если неудобным и амбициозным, или конкурентом, с которым нужно соперничать за гегемонию в евразийской зоне. К сожалению, внешняя политика не питается симпатиями или антипатиями, но интересами геополитического баланса. Путин часто подает сигналы и выбирает поведение времен холодной войны, но он уже несколько раз продемонстрировал способность действовать в гораздо более эффективной манере, чем вся Европа. Может быть, мы должны принять это во внимание. И считаться с русским медведем, с твердостью и ясностью его целей, но также с последовательностью и логичностью действий».