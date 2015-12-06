Севастополь, 6 декабря, 2015, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло распорядился организовать полевые кухни во всех районах города в дополнение к пункту горячего питания, передает корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания 5 декабря штаба комиссии по чрезвычайной ситуации (КСЧ).

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«Организуйте пункт горячего питания на площади Нахимова на постоянной основе, на время ЧС. Не ограничивайтесь одной точкой в Гагаринском районе, — сказал Меняйло. — Пусть люди гуляют, пьют чай и кушают кашу. Тем более, завтра воскресенье, на улице прохладно». Он дал поручение организовать «полевые кухни» в других районах города, чтобы «люди могли получать горячее питание».

Как сообщил начальник ГУ потребительского рынка и лицензирования Эдуард Петров, в Севастополь поступили 12 тонн перловой и рисовой крупы. Гуманитарную помощь оказал казачий Донской спасательный центр МЧС России. Петров добавил, что за время проведения авиашоу 5 декабря на площади Нахимова было «бесплатно реализовано 1800 порций каши и пять тысяч стаканов чая».

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