Севастополь, 6 декабря, 2015, 11:21 — ИА Регнум. Волонтеры раздадут на улицах Севастополя 30 тыс. светоотражающих лент, которые помогут пешеходам избежать ДТП на неосвещенных улицах, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в Севастополе продолжает действовать режим ЧС: в условиях экономии электроэнергии, отключено наружное освещение на улицах. Ленты, которые можно повязать или прикрепить к одежде, позволят водителям увидеть пешехода на дороге.

Благотворительная акция началась 6 декабря силами Общественной организации «Дорожный контроль — Севастополь». Определены 10 постоянных и мобильных точек для раздачи лент всем желающим. Это наиболее оживленные места в центре Севастополя, у пешеходных переходов вблизи рынков, торговых центров в разных районах города.

Рулоны светоотражающих лент закупил один из предпринимателей Севастополя, после того, как сам едва не совершил наезд на пешехода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГИБДД Севастополя призывает население пользоваться пешеходными переходами и прикреплять к одежде светоотражающие элементы, это особенно важно для безопасности детей.

«Поскольку городское освещение практически выключено, в городе возникают аварийные ситуации с участием пешеходов, в темное время суток. Из 11 пострадавших пешеходов восемь переходили дорогу в неустановленных местах», — заявил начальник отдела ГИБДД УМВД России Сергей Крикушенко

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