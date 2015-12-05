Киев, 6 декабря, 2015, 00:57 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в минувшую субботу, 5 декабря, разместил на своей странице в Facebook видео, на котором бойцы ВСУ показаны как «доблестная и непобедимая» армия. Эта запись возмутила жителей Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Украина гордится своими войсками. Спасибо вооруженным силам Украины! Слава Украине!», — подписал ролик Петр Порошено.

Видео было опубликовано ко Дню Вооруженных Сил Украины, который отмечают 6 декабря. Так, в ролике бойцы ВСУ стреляют из пушек, передвигаются на танках «Ярый», самолетах, вертолетах, а вокруг — огромные по величине клубы пыли. Отметим, что по окончании записи танки на поле выстраиваются таким образом, что по форме получается Герб Украины — трезубец.

Реакция на видеоролик среди интернет-пользователей оказалась далеко не однозначной: многие написали, что восхищаются ВСУ, при этом не забывая упомянуть, что бойцы армии — герои.

«Слава моей этнической Родине! Горжусь вами, братья и сёстры по крови! Героям слава!», — выразила свое мнение Наташа в комментариях под записью украинского президента.

Реакция других пользователей была не столь положительной. Подписчики выразили свое негодование тем, что в то время, когда в стране — сложная социальная экономическая ситуация: голодают граждане, пенсионерам не выплачивается пенсия, руководство государства публикуют пропагандистские видео. Пользователи назвали это «пустой мишурой» и «бряцаньем оружием».

«Стандарты НАТО — это интересно, а когда уважаемый господин верховный главнокомандующий вы перечислите пенсию военным пенсионерам, а то Вы за них совсем забыли, или вам просто на них наплевать? Наверное, вы ждете чтобы не все дожили до обещанного вами повышении социальных стандартов. Украина гордится своим Верховным Главнокомандующим ???

Военный пенсионер 75 лет», — поделился своим мнением пользователь.