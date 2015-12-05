Вашингтон, 5 декабря, 2015, 21:14 — ИА Регнум. Космическое агентство NASA на своем официальном сайте опубликовало самые детальные снимки поверхности Плутона, полученные с помощью аппарата New Horizons («Новые горизонты»).

NASA/JHUAPL/SwRI Неровности

«New Horizons прислал первую из серии лучших изображений поверхности Плутона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Разрешение изображений составляет от 77 до 85 м на пиксель, что позволяет рассмотреть детали поверхности в отличном качестве. На снимках изображен ландшафт карликовой планеты — горы, кратеры и ледниковые равнины.

По словам специалистов, в ближайшие десятилетия человечество не увидит снимков этой карликовой планеты более лучшего качества.

Напомним, что аппарат New Horizons будет пересылать фотографии поверхности Плутона на Землю около года после того, как они были сделаны.